Referendum povero Nordio! Anche il sito di scommesse Polymarket intravede la sconfitta del Sì

Oggi, giovedì 26 febbraio 2026, alle 12.40, si parla di un referendum che sta attirando l’attenzione di molti. Il sito di scommesse Polymarket indica una tendenza negativa per il fronte del Sì, alimentando i dubbi sulla sua eventuale vittoria. La situazione si evolve rapidamente, e le opinioni sul risultato cambiano di ora in ora.

Sto scrivendo di giovedì 26 febbraio 2026 e sono le 12.40. Lo dico perché il fattore tempo è importante e la situazione può cambiare anche di ora in ora. A meno di un mese dal voto, il noto sito di scommesse Polymarket — dove si può puntare su tutto, dagli eventi sportivi alle elezioni, fino alla seconda venuta di Gesù Cristo sulla Terra (non scherzo) — segnala (insieme agli ultimi sondaggi) che il vento, per la compagine governativa impegnata per il Sì al referendum sulla magistratura, sta cambiando. Fino a poche settimane fa, sul referendum italiano non c’era partita: il Sì era dato vincente al 74%. Ma nelle ultime 48 ore è iniziato un sali e scendi e ora la situazione è in perfetta parità, 50 e 50. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

