Un sito che era stato vietato in Italia è diventato lo sponsor della Lazio | ora Polymarket è sulla maglia

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Nell'ultima partita della Lazio è comparso sulla maglia dei biancocelesti il logo di Polymarket. Parliamo della piattaforma di prediction market più chiacchierata al mondo, un luogo dove è possibile scommettere praticamente su ogni cosa, dal referendum sulla giustizia al ritorno di Gesù Cristo. Vi spieghiamo come siamo arrivati a questa partnership.🔗 Leggi su Fanpage.it

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