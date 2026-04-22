L' oro è in rialzo a 4.786,50 dollari

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina i prezzi dell'oro e dell'argento sono aumentati rispetto alla giornata precedente. La quotazione spot dell'oro si attesta a 4.786,50 dollari, segnando un incremento dello 0,95%. Entrambi i metalli preziosi mostrano segnali di rialzo, con l'oro che raggiunge nuovi livelli rispetto alle ultime sessioni di mercato.

Oro e argento in rialzo questa mattina: per le quotazioni spot dell'oro il progresso è dello 0,95% a 4.786,50 dollari l'oncia mentre l'argento sale del 2,75% a 79,16 dollari.🔗 Leggi su Lanazione.it

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