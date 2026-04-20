Oro in calo spot a 4.786,04 dollari
L'avvio di settimana si caratterizza per una diminuzione nel prezzo dell'oro, che questa mattina viene scambiato a 4.786,04 dollari l'oncia. Rispetto alla sessione precedente, il metallo prezioso ha perso lo 0,92 per cento, segnando così un calo nel valore di mercato. La quotazione spot si attesta a questa cifra, riflettendo una tendenza negativa rispetto alle ultime ore.
Avvio di settimana in calo per l' oro. Il metallo prezioso spot viene scambiato questa mattina a 4.786,04 dollari l'oncia, in ribasso dello 0,92%. In calo anche l' argento che passa di mano a 80,41 dollari (-2,45%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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