In rialzo l' oro contratto spot a 4.804 dollari +0,29%

Oggi il prezzo dell'oro ha aperto in leggero aumento, con il contratto spot che si attesta a 4.804 dollari, segnando un incremento dello 0,29%. La quotazione dell'oro ha registrato questa variazione all'inizio della giornata, riflettendo una tendenza positiva rispetto ai valori precedenti. La variazione si è verificata nel contesto di mercati finanziari che si muovono con cautela.

Avvio di giornata in rialzo per il prezzo dell'oro: il contratto con consegna immediata, lo spot, passa di mano a 4.804 dollari (+0,29%). Il contratto con consegna a giugno è a 4.823,10 dollari (+0,31%).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In rialzo l'oro, contratto spot a 4.804 dollari (+0,29%) Notizie correlate Petrolio in lieve rialzo in avvio, wti +0,43% a 98,29 dollariAvvio in lieve rialzo per il petrolio: il wti è scambiato a 98,29 dollari al barile (+0,43%) mentre il brent passa di mano a 96,65 dollari (+0,78%). Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In rialzo l'oro, contratto spot a 4.804 dollari (+0,29%); Oro verso un 'forte rally' se i tassi restano bassi, UBS prevede $6,200/oz; Risultato positivo per Milano e gli altri mercati europei su speranze de-escalation in Medio Oriente; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,3%) nonostante il rally di Amplifon (+5%). Bene anche Mediobanca-Mps. In rialzo l'oro, contratto spot a 4.804 dollari (+0,29%)(ANSA) - ROMA, 17 APR - Avvio di giornata in rialzo per il prezzo dell'oro: il contratto con consegna immediata, lo spot, passa di mano a 4.804 dollari (+0,29%). Il contratto con consegna a giugno è a ... altoadige.it Oro stabile in avvio di contrattazioni, spot a 4.765,17 dollari(ANSA) - ROMA, 10 APR - Oro stabile in avvio di contrattazioni: il contratto spot è a 4.765,17 dollari l'oncia in rialzo dello 0,04%. Il ... notizie.tiscali.it Apertura positiva per il mercato milanese con un rialzo dello 0,06%. Eni si distingue tra gli energetici, mentre Saipem e Tenaris registrano cali significativi. facebook Campari, conti 2025 solidi e dividendo in rialzo del 54% x.com