In una squadra della serie B inglese, i giocatori e i tifosi si oppongono all’uso della tecnologia VAR. La società ha dichiarato di non utilizzarla, citando l’odio dei tifosi verso questa tecnologia. In questo stadio, i gol vengono celebrati senza restrizioni, con i sostenitori che esultano immediatamente dopo le reti senza attendere la conferma di un arbitro in una stanza a Stockley Park.

C’è un posto in Inghilterra dove i gol si festeggiano ancora. Dove l’attaccante segna, i tifosi esultano, e nessuno aspetta che un signore in una stanza a Stockley Park decida se l’esplosione di gioia è consentita o precoce. La Championship – la serie B inglese – è, almeno per ora, l’ultima riserva naturale del calcio senza Var in Gran Bretagna. I club della English Football League hanno detto no, racconta il Times. No al Var classico, e no pure al Football Video Support, il sistema ibrido che l’organo arbitrale (il PGMOL) gli aveva presentato come alternativa a basso costo, con tanto di cartellino di contestazione da consegnare al quarto uomo, insomma una sorta di Var a chiamata.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’orgogliosa resistenza anti-Var della serie B inglese: “Non la usiamo, i tifosi la odiano”

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