In Inghilterra, il 91% dei tifosi e degli appassionati di calcio preferirebbe eliminare il sistema del VAR, secondo un sondaggio condotto dalla Football Supporters’ Association e riportato dal Guardian. L’indagine annuale rivela una forte preferenza da parte dei supporters per un calcio senza l’ausilio della tecnologia nelle decisioni arbitrali. I risultati mostrano come il sentimento anti-Var sia molto diffuso tra gli appassionati nel Paese.

L’Inghilterra si conferma il Paese dell’anti-Var. L’ultimo sondaggio annuale della Football Supporters’ Association (riportato dal Guardian) dice che addirittura il 91% dei tifosi e appassionati ritiene che il calcio stia meglio senza. In Inghilterra la Var c’è da 8 anni, ed è da sempre indigesta. Il sondaggio è stato condotto su oltre 7.000 tifosi, la stragrande maggioranza dei quali assiste alle partite, e solo il 2% si è detto d’accordo con l’affermazione secondo cui il Var “rende il calcio più piacevole”, il 3% ha dichiarato che migliora l’esperienza di assistere a una partita, mentre il 91% si è dichiarato contrario. Tra gli intervistati, l’81% ha affermato di preferire guardare le partite senza la tecnologia video. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Inghilterra l’anti-Var è un plebiscito: il 91% dei tifosi ne farebbe volentieri a meno

Articoli correlati

Metalmeccanici, quasi plebiscito a Bergamo per l’ipotesi di accordo sul contratto: il 90% dei lavoratori ne approva i contenuti“È stato un periodo molto intenso – dicono Emanuele Fantini, Andrea Agazzi e Emilio Lollio, segretari generali Fim, Fiom, Uilm provinciali -, durante...

Paura in Inghilterra: il bus dei tifosi del Manchester City prende fuoco in autostradaPaura lungo l’autostrada in Inghilterra: un pullman di tifosi del Manchester City diretto a Wembley ha preso fuoco durante il viaggio verso la finale...

Contenuti e approfondimenti su In Inghilterra l'anti Var è un...

Temi più discussi: Terrore in Inghilterra, auto sulla folla a Derby: sette feriti gravi, indaga anche l’antiterrorismo; Meningite: dopo i casi nel Regno Unito, come proteggere bambini e adolescenti in Italia?; Meningite Uk, il Board del Calendario Vaccinale chiede di rivedere la strategia italiana di vaccinazione degli adolescenti; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia).

Epidemia di meningite in Inghilterra: che cosa c'è da sapere - Focus.itNella contea del Kent almeno 20 giovani hanno contratto una meningite acuta da meningococco B: corsa contro il tempo per arginare la diffusione. focus.it

Allarme meningite in Inghilterra, l'Italia rischia? I sintomi e le età più delicate: Vaccini fondamentaliAllarme meningite, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco spiega chi è più a rischio e come proteggersi dopo il boom di casi in Inghilterra ... virgilio.it

Salve a tutti, vivo in Inghilterra e ho una KIA EV3 da un'anno con cui tra l'altro ho fatto quest'estate Oxford - Umbria e ritorno. Non mi pare ne girino molte in Italia o mi sbaglio Questo mi sorprende vista la qualita' dell'elettrico KIA. - facebook.com facebook

Dalla vittoria con l’Inghilterra al rammarico di Cardiff, il centro azzurro spiega cosa è cambiato nella mentalità della Nazionale x.com