Atalanta | Orgogliosa di rappresentare l’Italia e i tifosi a Monaco per la R16

L’Atalanta si prepara a affrontare il Bayern Monaco nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Monaco. La squadra bergamasca, arrivata fin qui, rappresenta l’Italia e i suoi tifosi in questa importante competizione europea. La sfida si gioca in un contesto di grande attesa, con i nerazzurri pronti a scendere in campo per ottenere un risultato che possa proseguire il loro percorso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. BERGAMO, ITALIA – 10 MARZO: Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, si prepara per l’importante incontro di Champions League contro il Bayern Monaco, che si svolgerà questa sera alle 20:00 GMT (21:00 CET) all’Allianz Arena di Monaco. La squadra bergamasca ha il compito di rialzarsi dopo una pesante sconfitta per 6-1 nella gara di andata. Palladino ha dichiarato di essere “orgoglioso di rappresentare l’Italia” in questa competizione, sottolineando come la reazione dei tifosi dopo la sconfitta al Stadio di Bergamo sia stata emozionante e indimenticabile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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