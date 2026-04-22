Lorenzo Musetti ha dichiarato di sapere cosa deve fare per tornare ai livelli precedenti all’infortunio subito a Melbourne. Dopo aver ritirato durante i quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, partita che conduceva con un buon ritmo, il tennista toscano ha incontrato difficoltà nel ritrovare le proprie prestazioni. Attualmente si trova in un periodo complicato, cercando di ritrovare la propria forma in campo.

La necessità di ritrovare se stesso in campo. E’ un periodo complicato per Lorenzo Musetti. Dopo l’amaro ritiro nei quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, partita che il toscano stava dominando, Musetti ha fatto fatica a esprimere le proprie qualità in campo. La lesione muscolare all’adduttore è stata importante e per un giocatore estroso come lui non è semplice ritrovare il feeling giusto. Nell’ultima settimana a Barcellona alcuni segnali sono arrivati, anche se il suo modo di stare in campo continua a essere troppo passivo, dando modo soprattutto a giocatori potenti come Arthur Fils (vincitore del torneo catalano) di far valere il proprio ritmo e prevalere in maniera chiara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti: “So cosa devo fare per tornare al livello prima dell’infortunio a Melbourne”

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