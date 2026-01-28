Lorenzo Musetti si prepara a sfidare Novak Djokovic nei quarti di finale agli Australian Open. L’azzurro ha la possibilità di raggiungere per la prima volta la semifinale a Melbourne, affrontando il numero uno del mondo, che ha vinto il torneo dieci volte. Chi vince questa partita affronterà in semifinale uno tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

Quarti di finale, per l'azzurro sfida al 10 volte vincitore di questo torneo: chi vince troverà uno tra Sinner e Shelton. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Musetti-Djokovic agli Australian Open: Lorenzo sogna la prima semifinale a Melbourne| Diretta

Approfondimenti su Australian Open

Jannik Sinner si prepara a esordire agli Australian Open 2026, il primo Slam dell’anno, dopo aver partecipato a eventi come l’esibizione con Alcaraz e il One Million Dollar 1 Point Slam.

Lorenzo Musetti si è distinto agli Australian Open, superando Fritz e qualificandosi per i quarti di finale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l’impresa contro Djokovic: quando giocano gli…; Musetti-Djokovic, il quarto LIVE; Musetti-Djokovic, quarto deluxe sulla Rod Laver: quando e dove vederlo; Australian Open 2026: questa notte in campo Musetti e poi tocca a Sinner.

Musetti e Djokovic entrano in campoL’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. La sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic – prevista per mercoledì 28 gennaio alle 5:45 italiane – così come tutto l’Australian Open sarà visibile ... ilfattoquotidiano.it

Musetti-Djokovic agli Australian Open, il risultato in diretta live della partitaLeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Djokovic agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita ... sport.sky.it

Australian Open, Musetti-Djokovic: slitta l'inizio del match - facebook.com facebook

LIVE Musetti-Djokovic: dalle 4.30 in palio la semifinale degli Australian Open x.com