Lorenzo Finn in mostra al Tour of the Alps | resta con i migliori e supporta il capitano Pellizzari

Lorenzo Finn è stato tra i protagonisti nella gara del Tour of the Alps, rimanendo con i migliori e aiutando il capitano Pellizzari durante la salita della Val Martello. Il corridore ha mostrato una buona condizione fisica e ha contribuito alle strategie della squadra lungo il percorso. La corsa ha visto diversi spostamenti tra i leader, con Finn che si è mantenuto in gruppo e ha supportato il capitano nelle fasi decisive della tappa.

Lorenzo Finn ha supportato splendidamente Giulio Pellizzari sulla salita della Val Martello e poi è riuscito a essere grande protagonista nella seconda tappa del Tour of the Alps, dimostrando ancora una volta di avere tutte le carte in regola per potersi distinguere tra i grandi e di possedere la stoffa necessaria per puntare in alto nel prossimo futuro. Il Campione del Mondo Under 23 ha preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali di un’ascesa esigente (cinque chilometri all’8,9% di pendenza media), anche perché sembrava che il capitano Pellizzari non fosse in ottima forma sulle prime rampe. Il 22enne si è però prontamente ripreso, è rientrato sul drappello in cui figurava il proprio compagno di squadra e ha poi allungato, andando a riprendere il fuggitivo Mattia Gaffuri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Finn in mostra al Tour of the Alps: resta con i migliori e supporta il capitano Pellizzari Notizie correlate Leggi anche: Giulio Pellizzari trionfa in Val Martello ed è leader al Tour of the Alps! Show di Lorenzo Finn LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Baby Finn cresce e colora di iride il Belvedere; TOUR OF THE ALPS, I FAVORITI: PELLIZZARI PER FERMARE IL DIGIUNO ITALIANO, MA PIDCOCK, STORER E GEE... Lorenzo Finn è sempre un Belvedere: il ciclista genovese si aggiudica nuovamente il ‘Mondialino’ di primaveraLorenzo Finn fa il bis al Giro del Belvedere. Nel giorno di Pasquetta, come lo scorso anno il ciclista genovese ha vinto il Mondialino di primavera a Villa di Cordignano, la classica che tutti ... lavocedigenova.it Trionfo azzurro in Ruanda: Lorenzo Finn è campione del mondo Under 23!Un oro conquistato alla grande quello di Lorenzo Mark Finn, 18enne ligure che ha dato nella prova in linea Under 23 il primo oro alla spedizione azzurra nel primo storico mondiale in Ruanda. Finn, uno ... gazzetta.it @tourof_thealps Mark Lorenzo Finn alla partenza ecco le sue parole al microfono di Tina Ruggeri facebook Faccia a faccia con Lorenzo Finn: le gare con i professionisti, l'esordio tra gli U23 in maglia iridata, il test al Tour of the Alps e la voglia di restare ancorato alla realtà @RBH_ProCycling @specialized_ITA @Federciclismo @LegaCiclismoPro @HUGOBOSS #Bi x.com