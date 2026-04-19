Tour of the Alps 2026 | tutti gli italiani in gara C’è anche Lorenzo Finn

Il Tour of the Alps 2026 si avvicina e vede la partecipazione di diversi ciclisti italiani, tra cui anche Lorenzo Finn. L'evento, che si svolgerà nel circuito delle Alpi, si inserisce nel calendario delle corse a tappe del ciclismo internazionale, dopo aver concluso le principali classiche europee. La gara prevede diverse tappe, con un percorso che attraversa vari territori alpini. La partecipazione italiana si conferma numerosa con atleti provenienti da diverse squadre.

Dopo i grandi appuntamenti con le classiche europee, il calendario del ciclismo internazionale torna nuovamente a proporre le corse a tappe. Dal 20 al 24 aprile andrà infatti in scena l’edizione numero 49 del Tour of The Alps, corsa a tappe italiana che ogni anno prepara i corridori in vista del primo Grande Giro, la Corsa Rosa in partenza a maggio. Saranno cinque tappe dure, con le prime vere salite di questo 2026. Si partirà da Innsbruck e dopo 762.7 chilometri si concluderà la corsa a Bolzano. Tanti i nomi di prestigio sulle strade dell’Euregio con Michael Storer che proverà in tutti i modi di bissare il successo ottenuto lo scorso anno. Il grande favorito è però Tom Pidcock, che nelle ultime ore ha deciso di saltare l’Amstel Gold Race e puntare sulla corsa italiana per affinare la sua preparazione.🔗 Leggi su Oasport.it

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