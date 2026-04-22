Loredana Ferrara uccisa a Vignale Monferrato il fratello | L'ex mi preoccupava dissi ai parenti di fare qualcosa

Loredana Ferrara di 53 anni è stata uccisa a Vignale Monferrato dall’ex partner, Silvio Gambetta, di 57 anni. Il fratello della vittima ha dichiarato di aver espresso preoccupazione per il comportamento violento dell’ex e di aver avvisato i parenti. Gambetta è descritto come un uomo con precedenti di violenza. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra i due.

Loredana Ferrara, 53 anni, è stata uccisa dall’ex a Vignale Monferrato. Silvio Gambetta, 57 anni, è descritto come un uomo violento. Il fratello della vittima: "A me non aveva mai parlato di minacce, ma lui mi preoccupava". L'ex marito: "È un violento e lo sapevano tutti". Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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