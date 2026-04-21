Loredana Ferrara uccisa in strada dall'ex a Vignale Monferrato i testimoni | Gli urlava di lasciarla stare

Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate in strada da un uomo di 57 anni, durante un episodio avvenuto a Vignale Monferrato. Secondo i testimoni, l’uomo urlava alla donna di lasciarla stare prima di colpirla. La vittima è deceduta sul luogo dell’aggressione. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo i fatti e sta indagando sull’accaduto.

Loredana Ferrara, 53 anni, è stata uccisa in strada a coltellate dall’ex compagno, il 57enne Silvio Gambetta, a Vignale Monferrato. I testimoni hanno raccontato di aver sentito le sue grida, avrebbe detto all'uomo di lasciarla stare. Gambetta è stato arrestato, si indaga su movente e dinamica.🔗 Leggi su Fanpage.it

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