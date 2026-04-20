Femminicidio a Vignale Monferrato Loredana Ferrara uccisa a coltellate in strada | fermato l’ex

Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate in pieno giorno a Vignale Monferrato. L’aggressione si è verificata in strada e ha coinvolto anche un uomo, ritenuto il suo ex, che è stato fermato poco dopo. La vittima è stata colpita alla gola in un episodio che ha lasciato la comunità scioccata. La polizia sta indagando sui dettagli di quanto accaduto.

Vignale Monferrato, la 53enne uccisa con una coltellata alla gola. Un’aggressione violenta, in piena strada, sotto gli occhi di un paese sotto shock. Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate alla gola nel tardo pomeriggio in via Manzoni, nel centro di Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, non c’era già più nulla da fare. La vittima è morta sul colpo per le gravissime ferite riportate. Chi è la vittima: una donna conosciuta in paese. La vittima si chiamava Loredana Ferrara, molto conosciuta nella comunità locale anche per la sua passione per il podismo che condivideva proprio con l’ex.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio a Vignale Monferrato, Loredana Ferrara uccisa a coltellate in strada: fermato l’ex Notizie correlate Vignale Monferrato, uccisa per strada a coltellate alla gola dall’ex convivente: fermato il killerEnnesimo, raccapricciante femminicidio, questa volta in provincia di Alessandria. Femminicidio a Vignale Monferrato: donna uccisa in strada con una coltellata alla golaUna donna di 53 anni è stata uccisa in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, con una coltellata alla gola. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Sbagliarono il farmaco e finì in coma: tre infermieri indagati per l’omicidio di un’anziana. Femminicidio a Vignale Monferrato: fermato l’ex compagno della donna accoltellataVIGNALE MONFERRATO - Emergono i primi drammatici dettagli del femminicidio avvenuto questo lunedì sera a Vignale Monferrato. Una donna di 53 anni è stata ... radiogold.it Donna trovata morta in strada a Vignale Monferrato, 53enne accoltellata alla gola: fermato l'ex conviventeVignale Monferrato, provincia di Alessandria: donna assassinata in strada, caccia al killer che l'ha accoltellata alla gola ... virgilio.it