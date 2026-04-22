Loredana Ferrara uccisa a Vignale Monferrato ex marito attacca il killer Silvio Gambetta | È scappata da me

A Vignale Monferrato si è verificato un femminicidio che ha portato alla morte di una donna, Loredana Ferrara. L’ex marito della vittima ha accusato il presunto killer, sostenendo che la donna fosse scappata da lui. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità e raccogliere eventuali elementi utili alle verifiche. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Nuovi sviluppi sul femminicidio di Loredana Ferrara, uccisa in strada a Vignale Monferrato e per il cui delitto è stato fermato l’ex, Silvio Gambetta. L’ex marito della donna, Fabrizio Novikov, ha attaccato il presunto killer, reo di aver più volte aggredito la sua compagna tanto da spingerla spesso a scappare di casa per andarsi a riparare. Femminicidio di Loredana Ferrara: cosa sappiamo Le accuse dell'ex marito a Silvio Gambetta La ricostruzione: cos'è successo a Vignale Monferrato L'attacco contro il presunto killer Femminicidio di Loredana Ferrara: cosa sappiamo Continuano le indagini sulla morte di Loredana Ferrara, accoltellata in strada a Vignale Monferrato, Alessandria, in un delitto che ha scosso tutta la comunità della cittadina piemontese.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Loredana Ferrara uccisa a Vignale Monferrato, ex marito attacca il killer Silvio Gambetta: "È scappata da me" Notizie correlate Vignale Monferrato. Loredana Ferrara uccisa a coltellate: fermato l’ex Silvio GambettaTragedia nel tardo pomeriggio del 20 aprile a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata... Femminicidio di Loredana Ferrara a Vignale Monferrato, uccisa da Silvio Gambetta: le lacrime della testimoneHa assistito all’uccisione per strada di Loredana Ferrara, ma non ha potuto fare nulla. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Loredana Ferrara uccisa in strada dall'ex compagno, parlano i testimoni - 21/04/2026 - Video; Loredana Ferrara, uccisa in strada con diverse coltellate alla gola: fermato l'ex compagno; Loredana Ferrara uccisa in strada a coltellate: quanti femminicidi ci sono stati quest'anno in Italia?; Loredana Ferrara uccisa a Vignale, arrestato l'ex compagno Silvio Gambetta. Loredana Ferrara uccisa a Vignale Monferrato, il fratello: L’ex mi preoccupava, dissi ai parenti di fare qualcosaLoredana Ferrara, 53 anni, è stata uccisa dall’ex a Vignale Monferrato. Silvio Gambetta, 57 anni, è descritto come un uomo violento. Il fratello della vittima: A me non aveva mai parlato di minacce, ... fanpage.it Loredana Ferrara braccata col pick-up e sgozzata dall'ex, i testimoni: Urlava a voce altissima di non farle maleLa ricostruzione del femminicidio di Vignale Monferrato. In carcere c'è Silvio Gambetta. Non si esclude che avesse premeditato il delitto ... today.it "A me Loredana non aveva mai parlato di minacce, però lui mi preoccupava". A parlare è Roberto Ferrara, il fratello di Loredana Ferrara, la 53enne uccisa a coltellate pochi giorni fa in strada. Per il delitto è stato arrestato l'ex convivente della donna - facebook.com facebook L’ex marito di Loredana Ferrara: “Chi l’ha uccisa è un mostro. Continuavo a dirle di denunciarlo” x.com