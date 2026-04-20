Nel tardo pomeriggio del 20 aprile a Vignale Monferrato, una donna di 53 anni è stata trovata morta in strada, colpita da una ferita da arma da taglio alla gola. Nelle ore successive, le forze dell'ordine hanno fermato un uomo, ritenuto coinvolto nel delitto. Per il momento, sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tragedia nel tardo pomeriggio del 20 aprile a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata uccisa in strada con una coltellata alla gola. L’aggressione è avvenuta intorno alle 18.30 in via Manzoni, nel centro del piccolo comune. Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. I carabinieri della compagnia di Casale Monferrato, coordinati dal capitano Valerio Azzone, hanno avviato subito le ricerche del responsabile, fermando poco dopo un uomo di 57 anni, Silvio Gambetta, ex convivente della vittima.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vignale Monferrato. Loredana Ferrara uccisa a coltellate: fermato l’ex Silvio Gambetta

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