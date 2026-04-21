Femminicidio di Loredana Ferrara a Vignale Monferrato uccisa da Silvio Gambetta | le lacrime della testimone

A Vignale Monferrato, una donna è stata uccisa da un uomo. La testimone presente al momento ha raccontato i dettagli dell’accaduto, mentre alcuni vicini hanno fornito dichiarazioni sui fatti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio. La vittima, identificata come Loredana Ferrara, è deceduta in seguito alle ferite riportate durante l’aggressione.

Ha assistito all’uccisione per strada di Loredana Ferrara, ma non ha potuto fare nulla. Una testimone oculare del femminicidio di Vignale Monferrato, nell’Alessandrino, ha raccontato trattenendo a fatica le lacrime in tv di aver visto la 53enne morire sotto i propri occhi, uccisa a coltellate dall’ex compagno Silvio Gambetta. Una testimonianza importante per le indagini sul delitto. La testimone del femminicidio di Loredana Ferrara Intervistata dall’inviata del programma di Rai 2 Ore 14, la donna ha descritto tutto l’accaduto con la voce rotta dal pianto: “Ho visto tutto, tutta la scena, e poi ho chiamato l’ambulanza” ha detto, esprimendo il grande dispiacere “perché sono persone che io conoscevo, tutte e due, erano del paese”.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Femminicidio di Loredana Ferrara a Vignale Monferrato, uccisa da Silvio Gambetta: le lacrime della testimone Notizie correlate Vignale Monferrato. Loredana Ferrara uccisa a coltellate: fermato l’ex Silvio GambettaTragedia nel tardo pomeriggio del 20 aprile a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata... Vignale Monferrato (AL), 53enne Loredana Ferrara uccisa in strada con coltellate alla gola: fermato l'ex compagno Silvio GambettaL'uomo, volto notissimo nella provincia per i suoi successi nel podismo dilettantistico, è stato portato nella caserma di Casale Monferrato per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Femminicidio Vignale, l’ex marito di Loredana: Ha ucciso la madre di nostra figlia, uomo terribile; Vignale Monferrato, uccisa dall'ex con coltellate alla gola; Femminicidio di Loredana Ferrara a Vignale Monferrato, l'ex Silvio Gambetta l'avrebbe accoltellata in strada; Loredana Ferrara sgozzata in strada davanti ai passanti, fermato l'ex compagno. Chi è Silvio Gambetta, il 57enne arrestato per il femminicidio di Loredana Ferrara a Vignale MonferratoFemminicidio a Vignale Monferrato: in carcere il 57enne Silvio Gambetta. Loredana Ferrara uccisa a coltellate dopo la fine della relazione ... tag24.it Uccisa a coltellate a Vignale Monferrato: arrestato e condotto in carcere l'ex compagnoA Vignale Monferrato una donna è stata uccisa in strada. Arrestato l’ex compagno, noto runner locale. Indagini sul movente. adnkronos.com Il femminicidio di Loredana Ferrara, ieri a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. La donna aveva 53 anni e una figlia, l'ex compagno l'ha uccisa per strada. x.com Gli ultimi aggiornamenti sul femminicidio di Vignale, vittima la 53enne Loredana Ferrara. Le indagini dei Carabinieri proseguono nel massimo riserbo - facebook.com facebook