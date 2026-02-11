Ferrari | 2025 da record ricavi oltre 7 miliardi e l’elettrica Luce pronta a rivoluzionare il mercato

Ferrari chiude il 2025 con risultati da record. I ricavi superano i 7 miliardi di euro, e l’azienda di Maranello ha già raggiunto gli obiettivi previsti per il 2026, un anno prima. La casa di Maranello punta forte sull’elettrico e si prepara a rivoluzionare il mercato con nuove tecnologie e modelli innovativi.

Ferrari vola nel 2025: ricavi in crescita e obiettivi superati con un anno di anticipo. La casa automobilistica di Maranello ha concluso l’anno 2025 con risultati eccezionali, superando gli obiettivi prefissati per il 2026 grazie a una crescita significativa dei ricavi e all’introduzione di nuovi modelli. I dati finanziari rivelano un’azienda in salute, pronta ad affrontare le sfide del futuro, con un crescente sull’elettrificazione. La performance del 2025 segna una svolta importante per Ferrari, confermando la solidità della sua strategia e la capacità di adattarsi a un mercato in continua evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ferrari fa registrare un boom in Borsa dopo aver annunciato i risultati del 2025, che superano di gran lunga le previsioni.

Ferrari chiude il 2025 con ricavi record di 7,1 miliardi di euro e punta al rialzo per il 2026.

Ferrari ha chiuso il 2025 con un utile netto di 1,6 miliardi di euro, ricavi di 7,146 miliardi (+7%), Ebit di 2,11 miliardi (+12%), e Ebitda di 2,772 miliardi (+8%).

