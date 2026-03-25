Scatta la seconda edizione del sondaggio Destinazione | Sostenibilità! sulla mobilità ad Avellino

Oggi è stata avviata la seconda edizione del sondaggio “Destinazione: Sostenibilità!” promosso da Legambiente Avellino – Alveare. Il questionario mira a raccogliere dati sulle abitudini, percezioni e criticità relative alla mobilità nella provincia di Avellino. La prima fase della rilevazione coinvolge cittadini e utenti che desiderano contribuire alla comprensione delle modalità di spostamento nel territorio.

Legambiente Avellino lancia un questionario per approfondire abitudini, percezioni e criticità delle scelte di trasporto: focus su auto privata e consapevolezza ambientale Oggi, 25 marzo, è stata lanciata la seconda edizione del questionario “Destinazione: Sostenibilità!”, promosso da Legambiente Avellino – Alveare, con l’obiettivo di indagare abitudini, percezioni e criticità legate alla mobilità nel territorio provinciale. L’iniziativa sorge da una domanda centrale, nonché domanda di ricerca: Quali fattori influenzano la scelta dei cittadini di utilizzare l’auto privata e quale ruolo gioca la consapevolezza ambientale in tali decisioni? Il progetto, dunque, si propone di approfondire non solo gli aspetti pratici legati alla mobilità, ma anche quelli sociali, emotivi e culturali che influenzano le scelte quotidiane. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Scatta la seconda edizione del sondaggio “Destinazione: Sostenibilità!” sulla mobilità ad Avellino Articoli correlati Leggi anche: Avellino, torna “Chi ha rapito la Befana?” per la seconda edizione Mobilità ad Avellino, Iandolo (APP) scrive alla CommissariaFrancesco Iandolo, di APP – Avellino Prende Parte, ha inviato una lettera aperta alla Commissaria prefettizia per richiamare l’attenzione sullo stato... Altri aggiornamenti su Scatta la seconda edizione del... Discussioni sull' argomento Stelle nello Sport, la puntata del 19 marzo; Classicissima di primavera, ci siamo: sabato scatta la Milano – Sanremo; Stelle nello Sport – 27 Anno – Puntata 12; Messapian School Cross: a Manduria la seconda edizione con 150 studenti in gara. Stelle nello Sport, la puntata del 19 marzoPaola Fraschini, sette volte campionessa del mondo di Pattinaggio, sbarca su Spotify con La via dell'Atleta. Giro dell’Appennino Donne: domenica 22 marzo scatta la seconda edizione sostenuta da BP ... primocanale.it La mano di Giorgia Dopo il voto scatta la rappresaglia della casta togata Trump: “Teheran pronta alla resa” #edicola #primapagina #25marzo x.com Vodafone aumenta il canone mensile di alcune offerte ricaricabili: il rincaro scatta dal 30 aprile ed è compreso tra circa un euro e 4 euro al mese. I clienti stanno ricevendo gli SMS proprio in questi giorni - facebook.com facebook