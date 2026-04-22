Nella discoteca di Bisceglie si è verificato un omicidio che, secondo quanto emerso, sarebbe stato pianificato in anticipo. La vittima è un uomo di 43 anni, con precedenti penali, e riconosciuto come referente di un gruppo criminale nel quartiere di Bari. La polizia ha convocato un vertice in prefettura per discutere della sicurezza, mentre le indagini cercano di chiarire i dettagli della spedizione organizzata che ha portato all'omicidio.

Non un litigio nato per caso, ma una spedizione organizzata. Il 43enne Filippo Scavo, pregiudicato e referente degli Strisciuglio nel rione Carbonara di Bari, sarebbe stato vittima di una imboscata e non di un'azione casuale. È un nuovo dettaglio che emerge dalle indagini di carabinieri e Dda sull'omicidio avvenuto domenica all'alba nella discoteca Divine Club di Bisceglie: ad affrontare Scavo sarebbero stati in due, entrambi armati, ma a sparare sarebbe stato soltanto uno. È probabile che la seconda pistola si sia inceppata, questo raccontano le immagini delle telecamere interne. I due killer non sarebbero stati soli nel blitz, in tutto gli investigatori contano almeno una decina di persone coinvolte, divisi in due gruppi contrapposti.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - L?omicidio in discoteca a Bisceglie era stato pianificato. Sos sicurezza, vertice in prefettura

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