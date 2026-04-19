Agguato a Bisceglie 43enne barese sparato in discoteca | le indagini sull' omicidio

La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari sta conducendo le indagini sull'omicidio di un uomo di 43 anni avvenuto all'alba all’interno di una discoteca a Bisceglie. La vittima, proveniente da Carbonara, è stata colpita da colpi d'arma da fuoco all’interno del locale denominato Divine Club. Le forze dell'ordine stanno esaminando le testimonianze e i reperti trovati sulla scena del crimine.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari sta coordinando le indagini sull'omicidio di Filippo Scavo, il 43enne di Carbonara freddato all'alba negli spazi della discoteca Divine Club, a Bisceglie. La lite scoppiata alle 4 del mattinoL'entrata in scena della Dda potrebbe indicare la pista.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Sparatoria in discoteca a Bisceglie, muore 43enne bareseL'uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, mentre si trovava in una sala da ballo. Bisceglie: muore un 43enne in una discotecaÈ morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno della discoteca Divinae Follie a Bisceglie. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne; Bisceglie, spari in una discoteca: ucciso un 43enne; Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie: muore 43enne per un colpo al collo; Spari nel Divinae Follie di Bisceglie: 43enne di Carbonara ucciso da un colpo di pistola. Uomo morto dopo agguato in discoteca a Bisceglie: il sopralluogo dei CarabinieriUn 43enne è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. Si tratta del 43enne Filippo Scavo, raggiunto da almeno un colpo alla base del collo alle 4 ... msn.com Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enneL'uomo è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie. Trasportato in ospedale già in arresto cardiaco, sono risultati inutili i tentativi di ... tg24.sky.it Spari in pieno giorno a Mugnano, ferito 30enne incensurato. Il video dell’agguato inviato a Borrelli (Avs): “Immagini agghiaccianti. Governo rinforzi organici forze dell’ordine invece di chiudere caserme e commissariati” Ancora violenza in strada nell’area nord facebook Libano, agguato all’Unifil: ucciso peacekeeper francese. Macron: “È stata Hezbollah” - la Repubblica x.com