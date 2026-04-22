Tre anni dopo il naufragio avvenuto sul Lago Maggiore nel maggio 2023, emergono nuove rivelazioni provenienti dal Mossad. Il direttore dell’intelligence israeliana ha dichiarato che l’incidente, inizialmente considerato un incidente, sarebbe stato in realtà il risultato di un’operazione segreta condotta dai servizi di Italia e Israele. La missione avrebbe avuto come obiettivo un’attività contro l’Iran, secondo quanto dichiarato dall’agenzia di intelligence israeliana.

Quella del 28 maggio del 2023 sul Lago Maggiore non fu affatto una gita finita in tragedia ma un’operazione dei servizi segreti di Italia e Israele, rivolta probabilmente contro l’Iran, e a confermare questi sospetti è stato proprio il direttore del Mossad, David Barnea. Una tromba d’aria improvvisa, un’imbarcazione sovraccarica e uno skipper che aveva sottovalutato le previsioni. Quel giorno, non lontano dal confine svizzero, una barca da diporto chiamata Gooduria affondava nel lago tra Piemonte e Lombardia in circostanze che, all’epoca, sembrarono tragiche ma tutto sommato banali. Allora morirono quattro persone tra cui, come si sarebbe scoperto più tardi, almeno tre agenti dei servizi di intelligence di Italia e Israele, a quanto pare impegnati in un’operazione segreta contro la Repubblica islamica.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il naufragio del Lago Maggiore: tre anni dopo, le rivelazioni del Mossad sulla morte degli 007 di Italia e Israele nel 2023 cambiano tutto

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