Lombardia rilancia i roccoli | via libera per salvare la caccia

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione proposta da un consigliere di centrodestra, con il voto favorevole delle forze di quella coalizione. La mozione riguarda la possibilità di riaprire i roccoli, strutture utilizzate per la caccia. La decisione è stata presa senza il coinvolgimento delle opposizioni e si inserisce in un dibattito più ampio sulla regolamentazione della caccia nella regione.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha dato il via libera, attraverso il voto esclusivo delle forze di centrodestra, alla mozione presentata da Carlo Bravo per favorire la riapertura dei roccoli. L’iniziativa punta a recuperare l’uso di strutture arboree dedicate all’appostamento per la cattura di uccelli selvatici da impiegare come richiami vivi durante la caccia. L’aula regionale si è trovata a decidere sul destino di una pratica che era stata fortemente limitata nel 2013 a causa di nuove disposizioni nazionali e direttive provenienti dall’Europa. Il provvedimento approvato mira a invertire questa tendenza, cercando di proteggere un mestiere tradizionale che rischia l’estinzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia rilancia i roccoli: via libera per salvare la caccia Notizie correlate Caccia, ok alla mozione per riaprire i roccoli. È polemicaIl Consiglio regionale ha approvato con i soli voti del centrodestra la mozione presentata da Carlo Bravo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia... Airbus rilancia sul caccia di sesta generazione: proposta a due velivoli per salvare il programma FcasAirbus non vuole perdere l’occasione di sviluppare un caccia di sesta generazione e sarebbe disponibile a rientrare nel progetto con una soluzione “a... Tutti gli aggiornamenti Caccia, Palestra (Patto Civico): Stop alla riapertura dei roccoli in LombardiaMILANO, 21 aprile 2026 – A distanza di sette anni dall'ultimo tentativo bloccato dal Governo, il dibattito sulla riapertura dei roccoli torna ad accendere l'aula del Consiglio Regionale della Lombardi ... varese7press.it Caccia, ok alla mozione per riaprire i roccoli. È polemicaIl Consiglio regionale ha approvato con i soli voti del centrodestra la mozione presentata da Carlo Bravo, consigliere regionale ... ilgiorno.it