Airbus rilancia sul caccia di sesta generazione | proposta a due velivoli per salvare il programma Fcas

Airbus ha deciso di riconsiderare il proprio coinvolgimento nel progetto del caccia di sesta generazione, dopo aver valutato la fattibilità di una proposta con due velivoli. La scelta nasce dalla volontà di mantenere attivo il programma Fcas e di ottimizzare le risorse disponibili. L’azienda ha presentato questa soluzione come modo per rilanciare lo sviluppo e rispettare le scadenze previste. La proposta potrebbe cambiare gli equilibri del progetto in corso.

Airbus non vuole perdere l’occasione di sviluppare un caccia di sesta generazione e sarebbe disponibile a rientrare nel progetto con una soluzione “a due aeromobili”. L’intento del colosso aeronautico di Tolosa sarebbe non dover rinunciare al futuro sistema di combattimento aereo sul quale, finora, Francia, Germania e Spagna stavano discutendo e che ora rischia di essere chiuso. Non è soltanto una questione di soldi, quelli che riceverebbe Airbus per questo progetto, c’è anche la tecnologia da sviluppare e poi poter rivendere nelle esportazioni, quindi l’occasione di fare un salto in avanti e portarsi al pari di altre grandi aziende come la statunitense Lockheed Martin. 🔗 Leggi su Panorama.it

Divorzio Francia-Germania sul caccia di sesta generazione. E Meloni e Merz ora parlano anche di piattaforme terrestriLa Germania sta valutando di unirsi ufficialmente al programma internazionale GCAP per sviluppare un nuovo caccia di sesta generazione.

Conto da 18 miliardi per il caccia di sesta generazione, no M5s e Avs: «Camere non sono bancomat»Il decreto della Difesa ha aggiornato a 18,6 miliardi di euro l'investimento richiesto dall’Italia per il programma del caccia di sesta generazione, rispetto ai 6 miliardi stimati nel 2021.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Fcas, difesa: Macron rilancia il caccia unico europeo, Merz ci ripensa; Emirates a caccia di piloti: open day a Milano per il reclutamento 2026.

Ecco come Airbus prova a tenere in vita il progetto FcasAirbus aperta all'opzione di due caccia per il programma Fcas per mantenere attivo il programma congiunto tra Francia e Germania ... startmag.it

Fcas, tutti gli scazzi tra Dassault e Airbus per il caccia di sesta generazioneÈ sul viale del tramonto ancor prima di decollare il Fcas, il programma per il caccia di sesta generazione tra Germania, Francia e Spagna ... startmag.it

Dopo che Merz ha confermato che potrebbe uscire da #Fcas l'industria capofila tedesca #Airbus sostiene l’opzione a due caccia per rilanciare il progetto per sviluppare il sistema di combattimento aereo del futuro. Su Startmag.it x.com

Il ceo Lettieri: nel 2025 chiusi accordi con Airbus e con una società degli Emirati Arabi, cento nuovi posti di lavoroa Fiumicino e 330 per l’hub di Olbia dedicato ai jet privati - facebook.com facebook