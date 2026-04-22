Caccia ok alla mozione per riaprire i roccoli È polemica

Il Consiglio regionale ha approvato con i soli voti del centrodestra una mozione che autorizza la riapertura dei roccoli per la caccia. La decisione ha suscitato diverse reazioni, con alcuni esponenti di opposizione che hanno espresso disapprovazione. La mozione, presentata da un consigliere di maggioranza, è stata discussa e approvata senza il sostegno delle forze di centrodestra. La vicenda ha generato un acceso dibattito tra le varie forze politiche.

Il Consiglio regionale ha approvato con i soli voti del centrodestra la mozione presentata da Carlo Bravo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia nonché cacciatore, per la riapertura dei roccoli, vale a dire: strutture arboree utilizzate fino al 2013 come appostamenti per cacciare uccelli da usare come richiami vivi, come esche per attirare altri uccelli. Dal 2013 norme di rango diverso (leggi nazionali e direttive europee) hanno imposto un giro di vite all’uso dei roccoli. L’approvazione della mozione ha suscitato polemiche. "L’approvazione di questo atto segna l’avvio di un percorso per la rinascita dei roccoli nelle nostre valli – dichiara Bravo –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caccia, ok alla mozione per riaprire i roccoli. È polemica Notizie correlate Denunciato per reati legati alla caccia, consigliere regionale di FdI deposita mozione per riaprire i roccoli (vietati dalla legge)Nel novembre del 2023 viene sorpreso dai carabinieri mentre sta sparando agli uccellini dal suo capanno di caccia. Oh Castiglioni, riaprire San Francesco è come riaprire il core della cittàO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Brandi rilancia: nel Giubileo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Caccia, ok alla mozione per riaprire i roccoli. È polemica; Riaprono i roccoli? Ok alla mozione in Regione, riapre il confronto dopo la chiusura nel 2013. Caccia, ok alla mozione per riaprire i roccoli. È polemicaIl Consiglio regionale ha approvato con i soli voti del centrodestra la mozione presentata da Carlo Bravo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia nonché cacciatore, per la riapertura dei roccoli, ... ilgiorno.it Roccoli, mozione in Regione per tutelarli. Ma c’è il rischio di infrazione UePollini (M5s): «Non esiste alcuna necessità di riaprire gli impianti di cattura.». Massardi (Lega): «Sono strumento fondamentale dell’attività venatoria tradizionale». quibrescia.it il mondo sta esplodendo e pensate alla caccia in spiaggia, MA CHISSENEFREGA. x.com Fàbregas a caccia della finale di Coppa Italia, ma da quando i lariani sono tornati in Serie A la sfida Inter-Como è finita 12-3: chi passerà il turno stasera 23/12/2024 Inter-Como 2-0 23/05/2025 Como-Inter 0-2 06/12/2025 Inter-Como 4-0 03 facebook