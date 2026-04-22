Lombardia la rivolta in Regione per il premio Rosa Camuna all’interista Bastoni | Pervenute mail di dissenso

In Lombardia, la candidatura di Alessandro Bastoni al premio “Rosa Camuna” ha suscitato reazioni di dissenso via email, secondo quanto riferito. La proposta, avanzata dal presidente del Consiglio regionale e da un esponente del Partito Democratico, rimane comunque valida. La decisione di assegnare il riconoscimento, che rappresenta il premio più importante della regione, non è stata ancora modificata. La vicenda ha aperto un dibattito tra i diversi schieramenti politici locali.

La candidatura di Alessandro Bastoni al Rosa Camuna, il più importante premio riconosciuto dalla Regione Lombardia, è ancora lì intatta, proposta dal presidente del Consiglio Regionale Federico Romani (FdI) e dal dem Pietro Bussolati. Ma la novità è che l’elenco dei candidati messo a disposizione dal Consiglio regionale agli eletti contiene anche una annotazione accanto al nome del calciatore interista: “Pervenute diverse mail di dissenso”. Un’anomalia, nel senso che sui 219 nomi in lista ci sono pochissime note a margine e quelle che ci sono riguardano, per esempio, la dicitura “alla memoria” nel caso si tratti di una personalità scomparsa, oppure l’indicazione di una candidatura proposta più volte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lombardia, la rivolta in Regione per il premio “Rosa Camuna” all’interista Bastoni: “Pervenute mail di dissenso” Notizie correlate Lombardia, Alessandro Bastoni riceve il premio ‘Rosa Camuna’. E scoppia la polemica dentro FdI in RegioneIl difensore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni tra i premiati con la “Rosa Camuna“, la più alta onorificenza conferita dalla Regione... “Nel caso Kalulu ha ammesso l’errore”: Alessandro Bastoni candidato al premio Rosa Camuna di Regione LombardiaMilano, 13 marzo 2026 – Fischiato a ogni tocco di pallone dai tifosi avversari, diventato l’emblema dell’antisportività dopo la brutta simulazione... Tutti gli aggiornamenti La Rosa Camuna di Regione Lombardia all’interista Alessandro Bastoni: Un esempio positivoIl premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza conferita da Regione Lombardia, sarà assegnato al difensore dell’Inter Alessandro Bastoni. La candidatura è stata presentata dal presidente del ... affaritaliani.it Regione Lombardia premia Arianna Fontana con la Rosa Camuna(ANSA) - MILANO, 14 APR - La Lombardia ha consegnato la Rosa Camuna, massima onorificenza della Regione, alla pattinatrice di velocità ... sport.tiscali.it