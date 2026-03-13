Lombardia Alessandro Bastoni riceve il premio ‘Rosa Camuna’ E scoppia la polemica dentro FdI in Regione

In Lombardia, il difensore dell’Inter e della Nazionale ha ricevuto il premio ‘Rosa Camuna’, la massima onorificenza della Regione. La premiazione ha suscitato discussioni all’interno di Fratelli d’Italia in Regione. Bastoni è stato tra i premiati durante l’evento ufficiale. La cerimonia si è svolta nelle ultime ore e ha attirato l’attenzione mediatica.

Il difensore dell’ Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni tra i premiati con la “ Rosa Camuna “, la più alta onorificenza conferita dalla Regione Lombardia. La candidatura è stata presentata dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani (Fratelli d’Italia) e sottoscritta anche dal consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd), in un raro momento di sintonia bipartisan che però ha finito per scatenare una polemica tutta interna alla destra e a FdI. Bastoni, classe 1999 e nato a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, viene indicato dai promotori come “uno dei volti più rappresentativi del calcio lombardo, italiano ed europeo”. Nella motivazione si sottolineano “il valore sportivo dimostrato nel corso della carriera e il ruolo simbolico che ricopre nel calcio regionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lombardia, Alessandro Bastoni riceve il premio ‘Rosa Camuna’. E scoppia la polemica dentro FdI in Regione Articoli correlati “Nel caso Kalulu ha ammesso l’errore”: Alessandro Bastoni candidato al premio Rosa Camuna di Regione LombardiaMilano, 13 marzo 2026 – Fischiato a ogni tocco di pallone dai tifosi avversari, diventato l’emblema dell’antisportività dopo la brutta simulazione... Alessandro Bastoni, una carezza nel mare di fischi: è candidato al premio Rosa Camuna di Regione LombardiaMilano, 13 marzo 2026 – Fischiato a ogni tocco di pallone dai tifosi avversari, diventato l’emblema dell’antisportività dopo la brutta simulazione... Tutti gli aggiornamenti su Alessandro Bastoni Lombardia, Alessandro Bastoni verso il premio Rosa Camuna riconoscimento all’eccellenza sportivaIl premio Rosa Camuna ad Alessandro Bastoni per il valore sportivo dimostrato nel corso della sua carriera, ... resegoneonline.it Inter, per Bastoni un premio dal Consiglio Regionale dopo il caso KaluluAlessandro Bastoni candidato alla Rosa Camuna nonostante il caso simulazione con la Juve. Intanto, il Barcellona osserva il difensore dell’Inter e il futuro in nerazzurro resta in bilico. sport.virgilio.it