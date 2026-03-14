In Lombardia, i costi degli affitti arrivano a circa 700 euro al mese, spingendo molti professionisti, tra cui infermieri, a cercare alternative altrove. La situazione riguarda principalmente le aree urbane più grandi, dove la domanda di abitazioni supera l’offerta e i prezzi continuano a salire. La crisi abitativa sta portando a un aumento dei trasferimenti verso altre regioni o città.

La Lombardia affronta una crisi abitativa che spinge professionisti come gli infermieri a lasciare la regione a causa dei costi eccessivi degli alloggi. Per contrastare questo fenomeno, il Partito Democratico ha presentato un progetto di legge volto a creare un mercato calmierato basato sulle esigenze dei lavoratori e non sui costi di costruzione. La proposta prevede affitti bloccati a 100 euro al metro quadro annuo e l’obbligo per i comuni di destinare aree specifiche all’edilizia sociale nei piani urbanistici. Questa iniziativa mira a ribaltare la logica tradizionale del mercato immobiliare, ponendo al centro le categorie professionali con redditi limitati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: affitti a 700 euro per fermare la fuga

Articoli correlati

Porta a Mare, furto in un appartamento in piazza Orlando: ladri in fuga con 1.700 euroFurto in un appartamento di piazza Luigi Orlando nella giornata di venerdì 20 febbraio.

Leggi anche: Bonus affitti, c'è la graduatoria: il Comune di Bari stanzia 3,6 milioni per 1.700 famiglie