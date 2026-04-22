Lomazzo maestra morì nello schianto del pullman | autista rinviato a giudizio

Un incidente lungo la Pedemontana nei pressi di Lomazzo ha causato la morte di una maestra durante il rientro da una gita scolastica. L'autobus su cui viaggiava con gli studenti ha tamponato un camion davanti a sé, provocando un incidente che ha coinvolto anche altri mezzi. L'autista dell'autobus è stato rinviato a giudizio, mentre la vittima, una insegnante, non ce l'ha fatta.

La maestra Domenica Russo morì in un incidente sulla Pedemontana, all’altezza di Lomazzo (Como). L'autobus su cui viaggiava con la scolaresca di ritorno da una gita tamponò un camion che lo precedeva. L’autista, accusato di omicidio colposo stradale di lesioni colpose verso 20 bambini, è stato rinviato a giudizio: stava usando il cellulare 19 maggio 2025, una data difficile da dimenticare:Domenica Russo,una maestra di 43 anni, morì in un incidente in zonaLomazzo(Como). “Nika” viaggiava su unautobus insieme ai suoi alunni e ad altre colleghe, stavano rientrando da una gita. Era seduta nel posto accanto all’autista,Francesco Pagano, 61 anni.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lomazzo, maestra morì nello schianto del pullman: autista rinviato a giudizio Notizie correlate Maestra morta sul pullman a Lomazzo: chiesto il rinvio a giudizio per l’autista. “Condotta imprudente, è stato omicidio colposo”Sesto Calende (Varese), 22 aprile 2026 – Omicidio colposo stradale della maestra, che viaggiava in pullman al suo fianco, e lesioni colpose per una... Pullman tampona un camion a Lomazzo, muore una maestra: chiesto il processo per l’autista per omicidio colposoIl 19 maggio 2025 un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un camion a Lomazzo (Como), lungo la Pedemontana. Contenuti utili per approfondire Maestra morta nello schianto del pullman, chiesto rinvio a giudizio per l’autista: era al cellulareL’incidente sulla Pedemontana, all’altezza di Lomazzo (Como), al ritorno da una gita. L’uomo è accusato di omicidio colposo stradale di Domenica Russo e di ... milano.repubblica.it Pullman tampona un camion a Lomazzo, muore una maestra: chiesto il processo per l’autista per omicidio colposoIl 19 maggio 2025 un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un camion a Lomazzo (Como), lungo la Pedemontana ... fanpage.it