Harry omaggio silenzioso per il centenario della nascita della nonna Elisabetta II
Il principe Harry ha inviato un omaggio floreale al luogo di sepoltura della Regina Elisabetta per ricordare il centenario della nascita della sua nonna. L'atto è avvenuto in data recente e rappresenta un gesto di rispetto nei confronti della sovrana deceduta. La consegna dei fiori è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori commenti pubblici da parte del membro della famiglia reale.
(Adnkronos) – Il principe Harry ha inviato dei fiori al luogo di sepoltura della Regina Elisabetta in onore del suo centenario della nascita. Lo ha appreso People. Dopo la morte, avvenuta nel 2022, la regina fu sepolta nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor accanto al marito, il principe Filippo, con cui fu.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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