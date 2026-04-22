Harry omaggio silenzioso per il centenario della nascita della nonna Elisabetta II

Il principe Harry ha inviato un omaggio floreale al luogo di sepoltura della Regina Elisabetta per ricordare il centenario della nascita della sua nonna. L'atto è avvenuto in data recente e rappresenta un gesto di rispetto nei confronti della sovrana deceduta. La consegna dei fiori è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori commenti pubblici da parte del membro della famiglia reale.