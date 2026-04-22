LOL – Chi ride è fuori 6 | la data di uscita e il cast completo

La sesta stagione di LOL – Chi ride è fuori sta per arrivare su Prime Video, portando con sé nuove sfide tra i partecipanti. La serie, nota per il suo format di comicità e competizione, si prepara a offrire ancora una volta momenti di divertimento e suspense. La data di uscita è stata annunciata, mentre il cast completo è stato reso noto, promettendo una stagione ricca di sorprese e sketch imprevedibili.

L’attesa sta per finire: LOL Chi ride è fuori 6 è pronto a tornare su Prime Video con una nuova stagione che si preannuncia ricca di risate trattenute, sketch imprevedibili e tensione da gara. Il comedy show che dal 2021 ha conquistato l’Italia arriva al suo sesto capitolo, confermandosi come uno degli appuntamenti streaming più attesi della primavera. La data di uscita è ufficiale: il primo blocco di episodi sarà disponibile a partire da giovedì 23 aprile 2026, quando arriveranno i primi cinque episodi. Chi vorrà scoprire il vincitore dovrà invece attendere il 30 aprile 2026, giorno in cui uscirà l’episodio finale. Una distribuzione spezzata in due momenti, ormai diventata una firma riconoscibile della piattaforma, che permette di godersi il binge watching iniziale per poi vivere l’attesa del gran finale.🔗 Leggi su Tutto.tv

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Lol - Chi ride è fuori 6, intervista a Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yamada e Carlo Amleto

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