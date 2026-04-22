Logistica in crisi | il piano di Salvini tra carburante e cantieri

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Prato si è tenuto un incontro tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e rappresentanti del settore logistico toscano. Al centro della discussione ci sono state le difficoltà legate alla disponibilità di carburante e ai lavori di cantieri infrastrutturali, con attenzione alle conseguenze per il futuro delle attività e delle infrastrutture della regione.

Il futuro delle infrastrutture toscane e la sopravvivenza del settore logistico si sono incontrati oggi a Prato, dove il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha affrontato le criticità che colpiscono l’economia locale. Tra le urgenze emerse durante il convegno di Confindustria Toscana e Confindustria Toscana nord figurano la crisi degli autotrasportatori, strozzata dai costi del carburante, e la necessità di sbloccare i grandi cantieri strategici, con un riferimento esplicito alla realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze. L’emergenza carburante e lo stallo europeo per gli autotrasportatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

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