Logistica in crisi | il piano di Salvini tra carburante e cantieri

Oggi a Prato si è tenuto un incontro tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e rappresentanti del settore logistico toscano. Al centro della discussione ci sono state le difficoltà legate alla disponibilità di carburante e ai lavori di cantieri infrastrutturali, con attenzione alle conseguenze per il futuro delle attività e delle infrastrutture della regione.

Il futuro delle infrastrutture toscane e la sopravvivenza del settore logistico si sono incontrati oggi a Prato, dove il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha affrontato le criticità che colpiscono l’economia locale. Tra le urgenze emerse durante il convegno di Confindustria Toscana e Confindustria Toscana nord figurano la crisi degli autotrasportatori, strozzata dai costi del carburante, e la necessità di sbloccare i grandi cantieri strategici, con un riferimento esplicito alla realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze. L’emergenza carburante e lo stallo europeo per gli autotrasportatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Logistica in crisi: il piano di Salvini tra carburante e cantieri Notizie correlate Crisi energetica, Salvini: Escludo piano per il razionamento di carburante – Il video(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche... Salvini indica la strada: "Escludo piano per il razionamento di carburante""Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi": perentorio Matteo Salvini... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Iran, Alis: Imprese trasporto e logistica preoccupate per extra costi derivati da crisi internazionale; Supply chain fotovoltaica, gli impatti della guerra in Iran; Duvenbeck verso la vendita: crisi nella logistica auto; Crisi nel Golfo, videocall Rixi-Al Thani: cooperazione Italia-Qatar su shipping, logistica e voli. Made in Italy tra crisi logistica e allarme filiereGiornata del Made in Italy tra difficoltà logistiche, costi energetici e geopolitica: il Consorzio dell’Arancia Rossa lancia l’allarme. catania.liveuniversity.it Iran, Alis: Imprese trasporto e logistica preoccupate per extra costi derivati da crisi internazionaleRoma, 21 apr. (Adnkronos) - Abbiamo riunito il nostro Consiglio dei Soci oggi, a poche settimane dalla quinta edizione di LetExpo, che ha confermato il proprio ruolo centrale quale piattaforma di dia ... iltempo.it L'intesa salva la logistica dell'isola ed evita la ripresa delle proteste. Il "Sea modal shift" esce dalla normativa europea sugli aiuti di Stato: addio ai vincoli e ai tetti sui fondi facebook Nei grandi hub della logistica, una questione apparentemente minima, 15 minuti di straordinari, si è trasformata in una vertenza capace di incidere su migliaia di lavoratori. A Torino la Corte d’Appello ha stabilito che quel tempo, previsto dal contratto nazionale x.com