Crisi energetica Salvini | Escludo piano per il razionamento di carburante – Il video

In un aggiornamento recente, un rappresentante ha dichiarato che al momento non sono in corso piani per il razionamento di carburante o per la chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi. La comunicazione è arrivata in risposta alle voci su possibili misure restrittive legate alla crisi energetica, sottolineando che non ci sono proposte ufficiali in questa direzione. La dichiarazione è stata resa nota attraverso un video pubblicato dall’agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini alla conferenza stampa alla stampa estera a Palazzo Grazioli a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Gioacchino Amico, chi è il nuovo pentito di mafia intercettato con esponenti di FdI e perché si era iscritto al partito di Giorgia Meloni «Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana» Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. 🔗 Leggi su Open.online

Salvini indica la strada: "Escludo piano per il razionamento di carburante""Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi": perentorio Matteo Salvini...

Salvini: ‘escludo piano per razionamento di carburante’“Non è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi” Lo ha detto il vicepremier e...

Temi più discussi: Lo slalom gigante di Meloni tra Iran, Trump, conti e alleati; Meloni finita nel pantano pensa alla legge elettorale; Il centrodestra tira dritto: Salvini e Tajani allontanano il voto anticipato | Libero Quotidiano.it.

Crisi energetica, Salvini: Escludo piano per il razionamento di carburante(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e ... quotidiano.net

Smart working in Italia per la crisi energetica, Salvini dice noIl vicepremier Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a tutto campo nella sede dell'Associazione della Stampa estera a Roma, parla anche di ... lapresse.it

Riapre lo Stretto di Hormuz: crisi energetica superata Ecco cosa succede ai prezzi di petrolio e gas dopo la tregua Usa-Iran >>> https://shorturl.at/by9O3 - facebook.com facebook

L’Italia e 4 Paesi Ue contro la crisi energetica: ma il campo largo la butta ancora in caciara. Il Pd è in imbarazzo: non ha una linea di @aldorosati x.com