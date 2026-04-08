Matteo Salvini ha dichiarato che non sono allo studio piani per il razionamento del carburante o la chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi. La sua presa di posizione è stata netta, respingendo qualsiasi ipotesi di misure restrittive legate all’aumento dei costi energetici. La sua comunicazione si rivolge a chi si aspetta eventuali interventi di questo tipo, confermando che al momento non ci sono strategie in atto in tal senso.

"Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi": perentorio Matteo Salvini sul caro energia. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture è intervenuto in conferenza stampa nella sede della Stampa Estera e ha escluso categoricamente il razionamento di carburante, così come l’ipotesi di ricorrere allo smart working: "Sì, in questo momento non voglio neanche prenderlo in considerazione". A proposito degli sviluppi tra Usa e Iran, Salvini ha ammesso di aver tirato "un momentaneo sospiro di sollievo", "momentaneo” solo “perchè ogni giorno le cose cambiano": "Quando si parla di termini pesanti, di guerre di un certo tipo, il fatto che ci siano altri gironi per trovare una soluzione diplomatica - la strada maestra per il governo italiano - è un bene". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salvini indica la strada: "Escludo piano per il razionamento di carburante"

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