Un delicato racconto di amicizia e crescita percita personale è in grazie grazie alla sempre verde J-POP Manga. Di chi parliamo? Scopritelo, insieme a noi, nelle prossime righe. Due studenti che per motivi diversi sono trattati da outsider dai loro compagni di scuola si trovano uniti da una connessione speciale grazie alla quale riescono ad accettare le proprie rispettive stranezze e ad affrontare a testa alta le difficoltà della vita scolastica. Dopo aver scalato il podio del Premio Manga Taisho, arriva in Italia a marchio J-POP Manga Spacewalking with you di Inuhiko Doronoda. Una storia di amicizia e crescita che approderà sugli scaffali di librerie, fumetterie e store online dal 21 aprile.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Spacewalking with you è un manga che vi saprà prendere

Un secondo addio è un manga thriller che vi conquisteràIn arrivo nei scaffali, oltre sul sito ufficiale di J-POP manga, il thriller Un secondo addio, che ha tutte le carte in regola per conquistare tutti...

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