Un secondo addio è un manga thriller che vi conquisterà

Un secondo addio è un nuovo manga thriller che sarà disponibile presto nei negozi e sul sito di J-POP manga. La serie si distingue per la sua trama intensa e coinvolgente, attirando l’attenzione di chi cerca una lettura avvincente e ricca di suspense. I fan del genere potranno trovare nel manga elementi che promettono di tenere alta la tensione fino all’ultima pagina.

In arrivo nei scaffali, oltre sul sito ufficiale di J-POP manga, il thriller Un secondo addio, che ha tutte le carte in regola per conquistare tutti gli appassionati. Un secondo addio -©J-POP Manga La sparizione di un vecchio amico del Liceo, un quadro che nasconde un segreto e. viaggi nel tempo! J-POP Manga presenta il thriller in quattro volumi Un secondo addio firmato da Tomo Tanaka e Takomaru Takogawa. Il primo capitolo di questa miniserie da leggere con il fiato sospeso sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 17 marzo. Hinata Harusawa, un web designer di 25 anni, viene informato del ritrovamento del cadavere di Sora Otonashi, il suo migliore amico che era sparito ai tempi del liceo. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Un secondo addio è un manga thriller che vi conquisterà Articoli correlati Una verticale di tortellini vi conquisteràC’è un’idea di cucina che non ha bisogno di essere spiegata a lungo per funzionare. Leggi anche: Il mistero della statuetta: diamanti, omicidi e tradimenti in un thriller che vi terrà incollati alle pagine TAKING OUT THE TRASH She Must Kill Them All | Nicole, Her Ex & the Killer | Full HD Movie | Thriller Una selezione di notizie su secondo addio Discussioni sull' argomento Un secondo addio: in arrivo il volume 1 del manga; Un secondo addio arriva in Italia con J-POP; Microsoft, un altro addio ai vertici: Rajesh Jha va in pensione; Un secondo addio: il manga thriller che piega il tempo e spezza il cuore. Un secondo addio: in arrivo il volume 1 del mangaJ-POP Manga annuncia l'imminente arrivo del primo volume di Un secondo addio, opera a cura di Tomo Tanaka e Takomaru Takogawa. akibagamers.it Ci sono notizie davanti alle quali il calcio passa in secondo piano. Thiago Silva ha dovuto dire addio alla sua amata mamma, Angela Maria. Un dolore che nessuna vittoria, nessun trofeo e nessun applauso potrà mai cancellare. Ci sono legami che vanno oltre - facebook.com facebook