Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si mantiene stabile, aprendo appena sopra i 75 punti base, rispetto ai 75,6 della giornata precedente. Il rendimento del decennale italiano si riduce leggermente, passando dal 3,78% al 3,76%. Questi dati indicano una lieve variazione nel mercato dei bond europei, senza cambiamenti significativi rispetto alla giornata precedente.

Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 76 punti dai 75,6 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,76% dal 3,78% della chiusura di ieri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 75,6 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 75,6 puntiChiude in calo a 75,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi contro i 76,7 punti segnati in apertura e i 79 della chiusura...

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