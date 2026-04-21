Chivu scherza in tv con Zille e Bertini dopo Inter-Como | Non dico niente altrimenti mi cazziano

Dopo la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Como, l’ex calciatore ha partecipato a un programma televisivo mostrando entusiasmo. Durante la trasmissione, ha scherzato con altri ospiti, tra cui Zille e Bertini, facendo battute sulla possibilità di essere sanzionato. La sua presenza in diretta ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno seguito con interesse il convivio tra gli ex calciatori.

Chivu si presenta in diretta visibilmente entusiasta per il successo in rimonta (3-2) che ha trascinato i nerazzurri in finale di Coppa Italia. Vede la giornalista di DAZN e dice: "Scusami. ma tu che ci fai qua". Poi scherza con Bertini, compagna del diesse interista Ausilio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chivu si lamenta dopo Como-Inter: “Poco tempo per preparare questa partita. Per noi troppe critiche”Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia con il Como si è tolto un sassolino dalla scarpa ricordando le tante... Chivu ironico dopo Como-Inter: “Siamo noi gli unici co***oni, c’è gente che non parla mai”Cristian Chivu ironico dopo Como-Inter in uno scambio di battute con l'addetto stampa del club nerazzurro: "Siamo noi gli unici co***oni, c'è gente... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chivu: 'Faccio come gli altri, l'obiettivo è la Champions'; Chivu scherza in tv con Zille e Bertini dopo Inter-Como: Non dico niente altrimenti mi cazziano; Como-Inter: orario, formazioni ufficiali, e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Stramaccioni: Inter, vittoria che vale doppio. Chivu ha ricreato un gruppo fantastico. Chivu scherza in tv con Zille e Bertini dopo Inter-Como: Non dico niente altrimenti mi cazzianoChivu si presenta in diretta visibilmente entusiasta per il successo in rimonta (3-2) che ha trascinato i nerazzurri in finale di Coppa Italia ... fanpage.it Chivu euforico: Rimonta? Solo la pazza Inter poteva farcela. Poi sul paragone con Mourinho...Il tecnico dei nerazzurri ha elogiato la sua squadra dopo il successo in rimonta sul Como a San Siro, valso il pass per la finale di Coppa Italia: cos'ha detto ... corrieredellosport.it Con una RIMONTA PAZZESCA l’INTER batte il COMO e vola in finale di Coppa Italia. Il Como va in vantaggio 2-0 con i gol di Baturina e Da Cunha, poi la doppietta di un grandissimo Çalhanoglu per il 2-2, prima del gol vittoria di Sucic. facebook #CoppaItalia, è l' #Inter la prima finalista, battuto il #Como in rimonta x.com