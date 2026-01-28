Conerobus revocato lo sciopero di 24 ore I sindacati | I lavoratori hanno a cuore le sorti dell' azienda
I lavoratori di Conerobus hanno deciso di revocare lo sciopero di 24 ore. Dopo aver negoziato con i sindacati, hanno dato il loro consenso a un accordo sul Fondo bilaterale di solidarietà. Ora si spera di evitare ulteriori problemi e di mantenere la calma nel settore dei trasporti locali.
ANCONA – Via libera dei lavoratori all’ipotesi di accordo tra sindacati e Conerobus sull’applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà. La consultazione, svoltasi nell’intera giornata, ha registrato un’affluenza superiore all’80%. L’esito del referendum ha visto prevalere nettamente i sì, con 266 favorevoli, 54 contrari, 6 schede bianche e 3 nulle. Lo sciopero di 24 ore proclamato per la giornata di domani, giovedì 29 gennaio 2026, dalle sigle sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal è stato quindi revocato e il servizio verrà svolto regolarmente. Per le organizzazioni sindacali, “i lavoratori hanno dato un messaggio chiaro, dimostrando come abbiano a cuore le sorti di Conerobus e quanto tengano al suo salvataggio, decidendo in maniera responsabile e consapevole”.🔗 Leggi su Anconatoday.it
