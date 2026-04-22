Lo schema di Amazon per aumentare i prezzi online | le mail interne hanno svelato il sistema

Nuovi documenti diffusi dallo Stato della California hanno mostrato come Amazon abbia utilizzato email e accordi nascosti per spingere i rivenditori a mantenere i prezzi più elevati sui prodotti venduti online. Questi messaggi interni sono stati resi pubblici e mostrano un sistema di comunicazioni riservate tra l’azienda e alcuni partner commerciali. La scoperta si inserisce in un’inchiesta più ampia sulle pratiche commerciali del colosso dell’e-commerce.