Nuova valanga di licenziamenti in Amazon il colosso pronto a tagliare altri 16mila posti | il piano svelato in una mail inviata per errore

Amazon prepara un’altra ondata di licenziamenti. L’azienda ha comunicato di voler eliminare altri 16mila posti di lavoro, pochi mesi dopo l’ultimo piano di tagli. La notizia è emersa da una mail inviata per errore, che ha rivelato i numeri e le intenzioni della multinazionale. La decisione riguarda diverse sedi e settori, e ha già creato preoccupazione tra i dipendenti.

Amazon ha annunciato un altro round i licenziamenti, a pochi mesi dall'ultimo. Il nuovo taglio, che coinvolgerà 16.000 dipendenti in tutto il mondo, arriva infatti dopo che lo scorso ottobre il colosso americano aveva effettuato un primo round di licenziamenti, lasciando a casa 14.000 persone. Secondo quanto riporta la BBC, la notizia arriva a poche ore di distanza da una mail inviata per errore ai dipendenti, e prontamente annullata, in cui si annunciavano tagli soprattutto negli Stati Uniti, in Canada e in Costa Rica. «Stiamo lavorando per rafforzare la nostra organizzazione riducendo i livelli gerarchici, aumentando la responsabilità individuale ed eliminando la burocrazia», ha dichiarato Beth Galetti, vicepresidente delle risorse umane e della tecnologia di Amazon, precisando che mentre in molte aree «i cambiamenti organizzati sono stati finalizzati in ottobre», in altre il lavoro si sta completando «solo ora».

