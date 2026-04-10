Il 9 aprile, il presidente del Veneto ha visitato la Città del Vaticano e ha incontrato il papa Leone XIV. La visita si è concentrata sulla collaborazione tra il mondo dello sport e le istituzioni religiose, sottolineando il ruolo dello sport come elemento che unisce le comunità. Durante l'incontro sono stati discussi temi legati ai valori condivisi e ai legami tra i campioni olimpici e le diverse culture.

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, si è recato giovedì 9 aprile presso la Città del Vaticano per un incontro con papa Leone XIV. Il vertice, tenutosi nelle sale Clementine, ha la partecipazione di atleti olimpici e paralimpici, dei vertici del CONI e del CIP, dei rappresentanti della Fondazione Milano Cortina 2026 e delle istituzioni locali, inclusi i delegati di Comuni e Regioni coinvolte nella gestione degli eventi sportivi. Il valore civile dello sport oltre il podio. L’incontro ha assunto una connotazione che trascende la semplice celebrazione dei risultati ottenuti durante le recenti Olimpiadi Invernali. Per Alberto Stefani, l’accoglienza riservata dal Pontefice ai campioni italiani rappresenta un riconoscimento che tocca la dimensione umana prima ancora di quella istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa e campioni olimpici: lo sport è un legame che unisce i popoli

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"Solo ad una persona non sono riuscito a preparare da mangiare, Il Santo Padre! L’ultima volta che un Papa fu ospite a Pranzo al Quirinale fu con il Pertini; da allora...si limitano solo alla visita di Stato e poi tornano in Vaticano". #Auguri a @pcatzolaquirin1. #1 x.com

Oggi in Città del #Vaticano, nella Sala Clementina, abbiamo incontrato Papa Leone XIV, per un momento di grande valore simbolico e umano. La conclusione più bella ed emozionante di queste straordinarie Olimpiadi è stato l’abbraccio del Papa ad atleti, or - facebook.com facebook