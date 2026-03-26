A Trigoria, nel pieno di un periodo di rientri e cessioni, il club calcola le potenziali entrate derivanti dalle operazioni di mercato. Nel frattempo, tutto il Paese segue con attenzione l’appuntamento mondiale contro l’Irlanda del Nord, senza che ciò influisca sulle strategie e sulle decisioni prese dalla società sportiva.

Mentre l’intero Paese tiene il fiato sospeso per l’appuntamento mondiale contro l’Irlanda del Nord, a Trigoria si riflette sul futuro. A pochi mesi dalla fine della stagione è tempo di bilanci (quasi) definitivi. Se da un lato la corsa Champions è ancora tutta da scrivere – e con essa le valutazioni su eventuali riscatti eccellenti, su tutti quello di Malen – dall’altro un nodo fondamentale del prossimo calciomercato riguarda le sorti dei numerosi calciatori ceduti in prestito la scorsa estate. Un buon numero di riscatti garantirebbe alla Roma un tesoretto importante, utile ad alleggerire il peso dei vincoli imposti dal Fair Play Finanziario, consentendo alla società di agire con maggiore flessibilità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, tra rientri e cessioni: quanto può incassare il club

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