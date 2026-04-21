LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la seconda frazione

Oggi è partita ufficialmente la seconda frazione del LIVE Tour of the Alps 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La prima tappa, che si è corsa con partenza e arrivo in Innsbruck, è stata vinta dal ciclista del Team UKYO, che ha concluso in volata davanti a due avversari britannico e tedesco. La corsa è entrata nel vivo con questa nuova fase, segnata dalla partenza ufficiale della seconda tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:41 Iniziata ufficialmente la seconda tappa. 11:38 Tommaso Dati del Team UKYO ha vinto la prima tappa Innsbruck-Innsbruck superando in volata il britannico Tom Pidcock e il tedesco Florian Stork. 11:35 Sarà dunque sfida campale tra i numerosi scalatori presenti in gruppo con l’ultima ascesa che si presta ad attacchi decisi. 11:32 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da Telfs alla Val Martello con l’unico arrivo in salita di questa edizione. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la seconda frazione Notizie correlate Leggi anche: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la prima frazione Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la seconda frazione Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Prima Tappa; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming; Tour of the Alps | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Forcing INEOS Grenadiers. 15:13 Il gruppo chiude su Zangerle e torna compatto. 15:13 Tra le squadre che si ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari alla prova dell’arrivo in salita della Val MartelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da ... oasport.it Il tour partirà e si concluderà in Piazza Indipendenza, snodandosi lungo i principali punti di interesse della città facebook Al Tour of the Alps ci si continua a dare battaglia, anche se la gara è appena iniziata: ci sarà un cambio nella leadership Segui la gara su Eurosport, Discovery+ e HBO Max a partire dalle 11:35 #Ciclismo #Cyclong #TotA x.com