LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto in fuga sul Passo Castrin si ritira Finn

Oggi si svolge la tappa del Live Tour of the Alps 2026, con otto ciclisti in fuga sul Passo Castrin. Durante la corsa, uno dei partecipanti si è ritirato. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Sono previste anche le dirette di altri eventi, tra cui la Freccia Vallone, sia maschile che femminile, rispettivamente alle 11.50 e alle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 11.21 Nel gruppo tira la Red Bull – BORA – hansgrohe. 11.18 Cresce leggermente il vantaggio dei fuggitivi, ora di 22”. 11.15 Fine della gara per Urlik Tvedt (Team Picnic PostNL) e Manabu Ishibashi (Team Ukyo). 11.12 I battistrada in questo momento hanno un vantaggio di 20 secondi sul plotone. 11.11 Questi gli attaccanti: Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), Petr Oxenberg (INEOS Grenadiers), Sam Oomen (Lidl-Trek), Sean Quinn (EF Education – Easypost), Finlay Pickerig (Team Jayco AlUla), Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) ed Alessandro Tonelli (Team Polti VistMalta), Nicolò Garibbo (Team Ukyo).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto in fuga sul Passo Castrin, si ritira Finn Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ascesa del Passo Castrin, si ritira FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si ritira Finn dopo la cadutaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: montagna a volontà. Fuga o sprint tra gli uomini di classifica?; TOUR OF THE ALPS. CASTRIN E ANDALO SULLA STRADA VERSO ARCO; Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Laces-Arco: orari, tv, percorso, favoriti. I big ancora protagonisti?; Il Tour of the Alps 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Programma, orari, streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ascesa del Passo Castrin, si ritira FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it TOUR OF THE ALPS. CASTRIN E ANDALO, DUE LUNGHE SALITE SULLA STRADA PER ARCOScatta dal fondovalle della bassa Val Venosta la terza frazione del Tour of the Alps 2026, 175, 1 chilometri da Laces, in Alto Adige, ad Arco, in Trentino. Dopo 26 chilometri di pianura, a Lana il ... tuttobiciweb.it