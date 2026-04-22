LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | maxi caduta al via corsa sospesa

Oggi in una tappa del Tour of the Alps 2026 si è verificata una caduta massiccia all'inizio della gara, che ha portato alla sospensione momentanea della corsa. La caduta ha coinvolto diversi ciclisti, causando preoccupazione tra i partecipanti e i presenti. La corsa è stata interrotta per permettere l’assistenza ai corridori coinvolti, prima di riprendere successivamente. Sono in corso aggiornamenti sulle condizioni dei ciclisti coinvolti nell’incidente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 10.22 Si ripartirà tra 3?. 10.21 In attesa di nuove informazioni, ricordiamo che la tappa di ieri è stata vinta da un brillante Giulio Pellizzari. Il marchigiano indossa oggi la maglia di leader della generale. 10.17 Attendiamo ulteriori aggiornamenti. 10.14 Il gruppo ha percorso solo 2 chilometri. 10.11 La corsa non è ancora ripartita. 10.08 Maxi caduta nel gruppo. La corsa è stata fermata. 10.06 Partita ufficialmente la terza frazione. 10.03 Si attende la partenza ufficiale di questa tappa. Saranno ben 3600 i metri di dislivello da affrontare.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: maxi caduta al via, corsa sospesa Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa sta per entrare nelle fasi decisiveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 I fuggitivi affrontano il primo passaggio sulla salita di Götzens (4km al 6,9%). LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in nove guidano la corsa. Ci sono Gaffuri e Davide BaisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:04 Al comando ci sono: Oliver Stockwell, Mattia Gaffuri, Luca Verrando, Davide Bais, Dominik Rober,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; Dove seguire in TV e Streaming il Tour of the Alps 2026? Diretta Rai ed Eurosport/Discovery+; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tra poco il via della terza frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI PELLIZZARI 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa ... oasport.it TOUR RAPTOR TRAVEL 2027 PRENOTA PRIMA e Risparmia!!!! Su tutta la programmazione 2027, se ti iscrivi entro il 20 settembre 2026 sconti riservati di viaggio in viaggio da 50 a 200 euro ad equipaggio e ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO IN - facebook.com facebook Pulsar, il tour itinerante delle Stem fa tappa a Verona: scuola, istituzioni e artisti a confronto sul rapporto tra musica e tecnologia x.com