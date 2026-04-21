LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in nove guidano la corsa Ci sono Gaffuri e Davide Bais

Oggi si svolge una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con nove atleti che guidano la corsa. Tra i protagonisti ci sono Gaffuri e Davide Bais, insieme ad altri otto ciclisti che occupano le prime posizioni. La corsa è ancora in corso e gli atleti sono in fase di avvicinamento alla conclusione. Aggiornamenti e dettagli sulla classifica sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:04 Al comando ci sono: Oliver Stockwell, Mattia Gaffuri, Luca Verrando, Davide Bais, Dominik Rober, Emanuel Zangerle, Benjamin Eckerstorfer, David Paumann, e Valentin Poschacher. 12:01 Il primo a scattare è stato il britannico Oliver Stockwell della Bahrain-Victorious. 11:59 Sono in nove al comando. Il vantaggio sul gruppo, all’ultimo rilevamento, è di 2’34”. 11:57 La prima fuga di giornata è iniziata al chilometro otto. 11:55 Il gruppo procede verso lo sprint intermedio di Arzl im Pitztal 11:52 Il colombiano Egan Bernal della INEOS Grenadiers, con sedici, è il corridore che ha ottenuto il maggior numero di vittorie sopra i mille metri di altitudine.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in nove guidano la corsa. Ci sono Gaffuri e Davide Bais Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa sta per entrare nelle fasi decisiveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 I fuggitivi affrontano il primo passaggio sulla salita di Götzens (4km al 6,9%). LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 8 corridori in fuga, c’è Gaffuri13:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa dell’UAE Tour. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tour of the Alps 2026: tutti gli italiani in gara. C’è anche Lorenzo Finn; TOUR OF THE ALPS. L'EDIZIONE 2026 SCATTA DA INNSBRUCK. I PARTENTI; Startlist Tour of the Alps 2026, scopri l’elenco definitivo dei partecipanti; Tour of the Alps 2026: la startlist e chi parteciperà. Pellizzari per la classifica, c’è Pozzovivo!.