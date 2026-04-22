LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | due uomini al comando a 90 km dall’arrivo ritirato Finn

Oggi si svolge la tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con due uomini in testa a circa 90 chilometri dal traguardo. Durante la corsa, un ciclista finlandese si è ritirato, lasciando il gruppo principale. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso le diverse dirette disponibili, tra cui quella della Freccia Vallone maschile e femminile. La corsa continua con vari momenti di svolta e strategie di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 12:32 L’olandese Sam Oomen è passato in testa allo sprint intermedio di Cles dinanzi al compagno di fuga. Gruppo regolato dal tedesco Herzog (Red Bull-BORA-hansgrohe). 12:29 Balza a due minuti il vantaggio di Oomen e Rafferty. 12:26 Il secondo ed ultimo GPM, ma non l’ultima salita di quest’oggi, sarà l’ascesa di Andalo (14.4 km al 5.1% di pendenza media). 12:22 Nuovi 5 chilomemtri di rapida discesa, poi una sezione di fondovalle e la discesa che porterà i protagonisti all’imbocco del secondo GPM di giornata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini al comando a 90 km dall’arrivo, ritirato Finn Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini al comando a 90 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:23 Continua l’azione di Oliver Stockwell (Bahrain-Victorious), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), Luca... LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini al comando a 70 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:53 Gruppo allungato e velocità alta con le pendenze che superano di pochissimo il 3%. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacco a due sul Passo Castrin, si ritira FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Forcing INEOS Grenadiers. 15:13 Il gruppo chiude su Zangerle e torna compatto. 15:13 Tra le squadre che si ... oasport.it Epilogo amaro per Lorenzo Finn nel Tour of the Alps 2026 - facebook.com facebook Pulsar, il tour itinerante delle Stem fa tappa a Verona: scuola, istituzioni e artisti a confronto sul rapporto tra musica e tecnologia x.com