LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attacco a due sul Passo Castrin si ritira Finn

Oggi si tiene una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026 e la gara si è svolta sul Passo Castrin, dove si è verificato un attacco a due. Durante la corsa, uno dei partecipanti ha dovuto ritirarsi, identificato come Finn. La diretta è aggiornata costantemente, con eventi e aggiornamenti anche sulle corse femminili, come la Freccia Vallone e la sua versione femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 11.42 Il vantaggio dei due attaccanti è di 16 secondi. 11.40 A tentare l’allungo sono Sam Oomen (Lidl-Trek) e Darre Rafferty (EF Education-Easy Post). 11.39 Nuovo attacco nel gruppo, stavolta a due. 11.36 Si staccano alcuni corridori dal gruppo. 11.33 Anche la Red Bull – BORA – hansgrohe davanti. 11.32 Ora nel gruppo posizionati davanti ci sono i corridori dell’EF Education-Easypost e del Team Jayco AlUla. 11.29 la velocità media della prima ora di corsa è stata di 43,2 kmh. 11.27 Raggiunto solo Pickering, il gruppo ritorna compatto 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacco a due sul Passo Castrin, si ritira Finn Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto in fuga sul Passo Castrin, si ritira FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto sul Passo Castrin, si ritira FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: montagna a volontà. Fuga o sprint tra gli uomini di classifica?; TOUR OF THE ALPS. CASTRIN E ANDALO SULLA STRADA VERSO ARCO; Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Laces-Arco: orari, tv, percorso, favoriti. I big ancora protagonisti?; Il Tour of the Alps 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Programma, orari, streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto in fuga sul Passo Castrin, si ritira FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it TOUR OF THE ALPS. CASTRIN E ANDALO, DUE LUNGHE SALITE SULLA STRADA PER ARCOScatta dal fondovalle della bassa Val Venosta la terza frazione del Tour of the Alps 2026, 175, 1 chilometri da Laces, in Alto Adige, ad Arco, in Trentino. Dopo 26 chilometri di pianura, a Lana il ... tuttobiciweb.it